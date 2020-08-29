اليوم السابع
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فريق تحقيق دولي يستبعد العمل الإرهابي في انفجار بيروت

السبت، 29 أغسطس 2020 02:46 م
فريق تحقيق دولي يستبعد العمل الإرهابي في انفجار بيروت انفجار بيروت - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أفادت مصادر مسؤولة أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يتجه إلى استبعاد فرضية العمل الإرهابي، وذلك بالاستناد إلى تقييم أولي وضعه خبراء المتفجرات الأمريكيون وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وتوصّل فريق (إف بي آي)، خلال الاستنتاج الأولى إلى استبعاد وجود عمل إرهابي، أو باستهداف جوي للمرفأ، كما يستبعد وجود متفجرات بداخل العنبر رقم 12 أو ذخائر حربية".

وأشارت الصحيفة إلى أن " الخبراء الأمريكيين يرجحون حتى الآن فرضية الإهمال والخطأ في تخزين نترات الأمونيوم وغيرها من المواد المشتعلة داخل العنبر، إلّا إذا طرأت مستجدات أخرى في الأيام المقبلة تبدّل هذه المعطيات".

ولفت التقرير إلى أن " الخبراء الفرنسيين لم يقدّموا أي تصوّر بهذا الخصوص، بانتظار نتائج الفحوص المخبرية التي تجري في المختبرات الفرنسية على العينات التي تمّ رفعها من تربة المرفأ ومن البحر"

وفي سياق الاستجوابات التي يجريها القضاء والأجهزة الأمنية، أوضحت مصادر أن التحقيقات أسفرت عن إصدار 16 مذكرة توقيف بحق أشخاص سبق للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أن أمر بتوقيفهم على ذمة التحقيق.

 

 

 


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لبنان

انفجار بيروت

ارهاب

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