اليوم السابع
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غلق جزئى لشارع البستان بالشيخ زايد 4 أيام تبدأ غدا لتوصيل الغاز الطبيعى

السبت، 29 أغسطس 2020 06:30 م
غلق جزئى لشارع البستان بالشيخ زايد 4 أيام تبدأ غدا لتوصيل الغاز الطبيعى غلق شارع - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد وسيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعى بشارع البستان بالحى الخامس بمدينة الشيخ زايد بغلق الشارع جزئياً بالاتجاهين أمام المجاورة رقم ( 2-3-4-5)، وذلك لمدة ( 4 أيام) بداية من الأحد 30/8/2020 وحتى الأربعاء 2/9/2020 على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة الـ 12 صباحاً، وتنتهى فى الـ 6 صباحاً طوال المدة المقررة للأعمال دون تعطيل لحركة المرور.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بتعليمات اللجان المروية، واللوحات الإرشادية، لتفادى التكدسات بمحيط منطقة العمل.
 
وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ قطع عرضى بطريق الفيوم وطريق الإسكندرية الصحراوى، لتوصيل كابلات كهرباء بمحاور ميدان الرماية خاص بمشروع تطوير طريق الفيوم.
 
وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لطريق الفيوم وطريق الإسكندرية الصحراوى بمحيط ميدان الرماية لتوصيل كابلات كهرباء، وذلك لمدة 4 أيام، بداية من غدا الأحد الموافق 30/8/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2/9/2020 على أن تكون الأعمال بدءا من الساعة 12 صباحا حتي الساعة 6 صباحا دون تعطيل حركة المرور.
 

المرور

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