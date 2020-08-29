اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 11:52 م
خالد صلاح
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غدا .. انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات

السبت، 29 أغسطس 2020 11:03 م
غدا .. انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات أطفال الإمارات
أ ش أ

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ينطلق غدا في الإمارات العام الدراسي الجديد (2020 - 2021) لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.
 
وأقرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، تطبيق منظومة التعليم الهجين "الدمج بين التعليم في المدرسة والتعليم عن بعد" مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع عناصر العملية التعليمية.
 
‏واختتمت الوزارة الخميس الماضي أسبوع التدريب التخصصي المستمر للهيئة التدريسية واستهدف 37 ألفا من كوادر الميدان التربوي ونفذه اختصاصيو التدريب بهدف تقديم حلول علمية وعملية وواقعية فضلاً عن اكساب المعلمين العمق المعرفي اللازم لتطبيق التعلم الهجين.
 
وكان أسبوع التدريب التخصصي عقد عبر منصة التدريب الإلكترونية learning curve وتضمن تنظيم مؤتمر الخليج العربي السادس للمعلمين تحت شعار "التعليم الهجين".

انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات

الإمارات

العام الدراسي الجديد

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