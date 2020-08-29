عمليات الوزراء تشيد بإمكانيات محافظة المنيا فى معالجة الأزمات والكوارث

المنيا- حسن عبد الغفار

عقد الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا لعرض إمكانيات المحافظة فى إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باستخدام الخرائط الرقمية الموقع عليها كافة موارد المحافظة والجهات المعنية وما تمتلكه من بيانات وصفية ومكانية تعين المحافظة على إدارة الأزمة.

جاء ذلك بحضور سكرتيرى العموم بعدد من المحافظات ومحمد زيدان مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة وشهاب الدين إسماعيل مدير مراكز معلومات التنمية المحلية بديوان عام المحافظة ومديرى إدارات الأزمات والطوارئ بباقى المحافظات.

وتم خلال الاجتماع استعراض فيديو يوضح كيفية إدارة الأزمة داخل المحافظة بالتطبيق على أزمة السيول وقطع الطريق الصحراوى فى شهر مارس الماضى، وكيفية تأمين المحافظة للمناطق السياحية والأثرية وشرح توضيحى لكافة إمكانيات المحافظة وما تمتلكه من بيانات وصفية ورقمية على خرائط نظم المعلومات الجغرافية وكيف يتم توظيفها فى إدارة مراحل الأزمة وكيفية الخروج منها بأفضل الطرق .

أكد نائب المحافظ على نجاح استخدام منظومة ال Tetra فى إدارة الأزمة وسرعة الربط بين كافة الجهات المعنية فور ورود الشكوى أو الإبلاغ عن الحادث والتحرك على الأرض لمتابعة الأزمة فور وقوعها .

كما أكد على الدعم الكلى لغرف الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بالمحافظة والعمل بالطرق العلمية والتطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية من تكوين قاعدة بيانات رقمية وصفية ومكانية لكافة الوحدات والمحلية والهيئات الحكومية ومديريات الخدمات بالمحافظة وسبل استغلالها بأفضل الطرق فى إدارة الأزمات والكوارث .

وشدد على مساندة المحافظة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة علمياً على استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الأزمات والكوارث وهو ما تم تنفيذه بالفعل بترشيح مجموعة من الكوادر الشبابية بالانضمام إلى مركز تدريب سقارة، موجها الشكر لفريق العمل القائم على العرض .

ومن جانبه أشاد اللواء محمد عبد المقصور بجهود المحافظة وما تمتلكه من قاعدة بيانات رقمية ضخمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية يتم استغلالها بشكل جيد فى إدارة الأزمات والكوارث ويحد فيما بعد من المخاطر الطبيعية المتوقعة مثل السيول وغيرها وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية، كما دعا إلى اتخاذ محافظة المنيا كنموذج مشرف يحتذى به على مستوى محافظات الصعيد فى امكانياتها وطرق معالجتها للأزمات والكوارث.

ووجه محمد زيدان مدير غرفة عمليات الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بديوان المحافظة الشكر للمحافظ ونائبه والجهات المعنية لما يبذلونه من مجهودات ودعم متواصل لإدارة الأزمات والعمل على سرعة وفورية حلها والنزول على الأرض والربط بين كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.