عمليات الوزراء تشيد بإمكانيات محافظة المنيا فى معالجة الأزمات والكوارث

عقد الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا لعرض إمكانيات المحافظة فى إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باستخدام الخرائط الرقمية الموقع عليها كافة موارد المحافظة والجهات المعنية وما تمتلكه من بيانات وصفية ومكانية تعين المحافظة على إدارة الأزمة.
جاء ذلك بحضور سكرتيرى العموم بعدد من المحافظات ومحمد زيدان مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة وشهاب الدين إسماعيل مدير مراكز معلومات التنمية المحلية بديوان عام المحافظة ومديرى إدارات الأزمات والطوارئ بباقى المحافظات.
وتم خلال الاجتماع استعراض فيديو يوضح كيفية إدارة الأزمة داخل المحافظة بالتطبيق على أزمة السيول وقطع الطريق الصحراوى فى شهر مارس الماضى، وكيفية تأمين المحافظة للمناطق السياحية والأثرية وشرح توضيحى لكافة إمكانيات المحافظة وما تمتلكه من بيانات وصفية ورقمية على خرائط نظم المعلومات الجغرافية وكيف يتم توظيفها فى إدارة مراحل الأزمة وكيفية الخروج منها بأفضل الطرق .
أكد نائب المحافظ على نجاح استخدام منظومة ال Tetra فى إدارة الأزمة وسرعة الربط بين كافة الجهات المعنية فور ورود الشكوى أو الإبلاغ عن الحادث والتحرك على الأرض لمتابعة الأزمة فور وقوعها .
كما أكد على الدعم الكلى لغرف الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بالمحافظة والعمل بالطرق العلمية والتطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية من تكوين قاعدة بيانات رقمية وصفية ومكانية لكافة الوحدات والمحلية والهيئات الحكومية ومديريات الخدمات بالمحافظة وسبل استغلالها بأفضل الطرق فى إدارة الأزمات والكوارث .
وشدد على مساندة المحافظة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة علمياً على استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الأزمات والكوارث وهو ما تم تنفيذه بالفعل بترشيح مجموعة من الكوادر الشبابية بالانضمام إلى مركز تدريب سقارة، موجها الشكر لفريق العمل القائم على العرض .
ومن جانبه أشاد اللواء محمد عبد المقصور بجهود المحافظة وما تمتلكه من قاعدة بيانات رقمية ضخمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية يتم استغلالها بشكل جيد فى إدارة الأزمات والكوارث ويحد فيما بعد من المخاطر الطبيعية المتوقعة مثل السيول وغيرها وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية، كما دعا إلى اتخاذ محافظة المنيا كنموذج مشرف يحتذى به على مستوى محافظات الصعيد فى امكانياتها وطرق معالجتها للأزمات والكوارث.
ووجه محمد زيدان مدير غرفة عمليات الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بديوان المحافظة الشكر للمحافظ ونائبه والجهات المعنية لما يبذلونه من مجهودات ودعم متواصل لإدارة الأزمات والعمل على سرعة وفورية حلها والنزول على الأرض والربط بين كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.
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