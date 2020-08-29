عبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا أمريكيا بين الحلة والديوانية فى العراق

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا أمريكيا بين الحلة والديوانية فى العراق.

وتتواصل أزمة الصواريخ التى تستهدف مناطق من العراق، فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس العراقى، أن البلاد تشهد اليوم مرحلة تحولات خطيرة وحساسة، وفى هذا السياق قالت وسائل إعلام عراقية، أن صواريخ سقطت فى محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد اليوم السبت.

وأشارت قناة السومرية نيوز إلى أن الصواريخ استهدفت السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية فيما أعلنت خالية الإعلام الأمنى العراقي، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على أحدى المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء والمنطقة الخضراء هو الاسم الشائع للحى الدولى فى بغداد، العراق، أنشأتها قوات التحالف الدولية التى غزت العراق عام 2003.

وأكدت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك 4 صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الأمريكية فى بغداد، لافتة إلى تحليق للطيران بعد استهداف السفارة الأمريكية فى بغداد.