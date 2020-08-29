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عاصم الجزار يكشف تكلفة إعادة تصميم الصرف الصحى ببرج العرب 1.25 مليار جنيه

السبت، 29 أغسطس 2020 12:32 م
عاصم الجزار يكشف تكلفة إعادة تصميم الصرف الصحى ببرج العرب 1.25 مليار جنيه عاصم الجزار
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان: مدينة برج العرب الجديدة فيها 170 ألف نسمة، والمستهدف مليون نسمة، وبها 45 ألف وحدة سكنية، وقرار الإنشاء بقاله أكثر من 40 سنة لدينا مدينة من مدن الجيل الرابع 5.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مدينة برج العرب الجديدة.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية: المدينة تغذى بمياه الشرب النقية، سياسة الدولة تتوجه لترشيد مياه الشرب وكانت السياسة القديمة هي التخلص الآمن لمياه الصرف، وتحولنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى من جديد، 1.25 مليار جنيه تكلفة إعادة تصميم منظومة الصرف الصحى ببرج العرب، وتم فصل الصرف الصناعى عن الصرف البشرى أو الآدمى، لم تعد محطات الصرف بؤرة تلوث ولا تصدر عنها روائح كريهة أو تلوث.

ثم تم عرض فيلم توضيحى لجهوز وزارة الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من مدن جديدة ومجهودات في المدن في كل محافظات الجمهورية.

وتابع: كل المشاهدين يرون الآن صورة مصر الذى ستصبح عليه إذا توقف المصريون من المشهد المشوه الذى نستطيع أن نغيره بوضع أيدينا في يد بعض .

 

 


برج العرب

الصرف الصحى

عاصم الجزار

الصرف الصحي ببرج العرب

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