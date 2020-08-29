طقس الخليج.. سحب رعدية ممطرة فى السعودية والامارات وحار بالبحرين والكويت

كتب وكالات

توقعت هيئات الأرصاد فى دول الخليج، أن يكون الطقس لهذا اليوم، تجمع سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية بالسعودية، و غائما جزئياً بالامارات وسقوط أمطار، وحارا فى البحرين والكويت، و سحب مُتفرقة فى سلطنة عمان.

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير و الباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتى الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 14 -40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحيانا، مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً، وتمتد على المناطق الداخلية الجنوبية ظهراً، ويصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ فى نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية 18 - 30 كم س، تصل إلى 45 كم س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:11 والمد الثانى عند 22:06 والجزر الأول عند الساعة 15:28 والثانى عند الساعة 05:49 ..وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 07:53 والثانى عند الساعة 18:46 والجزر الاول عند الساعة 13:38 والثانى عند الساعة 01:37.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 33 75 20 دبــى 42 34 65 30 الشارقة 42 32 70 30 عجمان 42 33 70 30 أم القيوين 43 31 65 35 رأس الخيمة 40 33 70 25 الفجيرة 37 31 75 50 العين 43 30 60 25 ليوا 45 30 85 20 الرويس 40 31 80 40 السلع 40 30 85 45 دلما 36 30 80 50 طنب الكبرى 37 30 85 50 طنب الصغرى 37 30 85 55 أبو موسى 37 30 85 50

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين، سيكون حاراً مع بعض السحب ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية.. والصغرى 30 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 85 %.. والصغرى 15 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 45 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .





سلطنة عمان



يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس نهاراً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي مشابهة لليلة أمس.