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طفلان يهتكان عرض طفل آخر بعد مشاهدة أفلام إباحية بشبرا

السبت، 29 أغسطس 2020 03:05 ص
طفلان يهتكان عرض طفل آخر بعد مشاهدة أفلام إباحية بشبرا تعذيب طفل - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبرا الخيمة جريمة بشعة، حيث أقدم طفلان عمرهما 15عامًا، و 14 عامًا، على هتك عرض زميلهما وتعذيبه عدة مرات داخل شقة أحدهما، وتركاه فى حالة إعياء وفرا هاربين.

ونُقل المجني عليه للمستشفى، وأُلقي القبض على المتهميّن، واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مشاهدتهما للأفلام الإباحية، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم أول شبرا الخيمة بلاغًا من شخص يدعى "ح"، يتهم فيه طفلين بالاعتداء الجنسي على نجله وتصويره عاريًا داخل شقة بشبرا الخيمة، وتركه في حالة إعياء شديدة.

وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهمين، وهما "م"، 15 عامًا، و"ج"، 14 عامًا.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، والذي أكد في تقريره وجود اعتداء جنسي عنيف، وآثار تعذيب وجروح نتيجة توثيقه بالحبال.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما أنه قام باستدراج المجني عليه داخل شقته ليمارسا الجنس معه من أجل المتعة فقط، وأكد أن والديه منفصلان منذ فترة، وأنه يسكن مع والدته والتي تقوم بالغياب عن المنزل لفترات طويلة، ومن ثم يشعر كثيرًا بالملل، ما يجعله يشاهد مقاطع جنسية من خلال الإنترنت، وهذا ما جعله يفكر كثيرًا في تقليد تلك المشاهد على الطبيعة.

وأكد، أنه وصديقه قاما بممارسة الجنس مع المجني عليه بعد توثيقه بالحبال، ثم قاما بتصويره عاريًا، وتهديده بعدم الإبلاغ عن الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.


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هتك عرض

تعدى جنسي

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