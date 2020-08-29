طائرات روسيا تحت مراقبة مقاتلات الناتو بعد مناورات "درع المحيط"

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن حلف الناتو أرسل مقاتلاته إلى أجواء خمسة بحار لمرافقة طائرات حربية روسية شاركت في مناورات "درع المحيط 2020".

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال القائد العام للقوات البحرية في الجيش الروسي نيقولاي يفمينوف، إن مقاتلات الناتو رافقت 10 طائرات "تو-142" مضادة للغواصات حينما كانت تنفذ رحلات مجدولة في إطار مناوراتها فوق بحار الأسود والبلطيق والنرويج وتشوكتشي وبيوفورت وعلى طول طريق البحر الشمالي وفي المياه الدولية بالميحط الهادئ ، مؤكدا أن الطائرات الروسية لم تنتهك قواعد الطيران الدولية وأن أطقم الطيران العسكري البحري الروسي أكدت استعدادها القتالي لتنفيذ المهمات المحددة لها في أي منطقة من محيطات العالم ومهما كانت الظروف .