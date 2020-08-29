ضبط 32 قطعة سلاح ومخدرات فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والعناصر الخطرة والهاربين من أحكام قضائية، فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وقد أسفرت جهود الحملة التى ترأسها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، عن ضبط 23 قطعة سلاح غير مرخصة و9 قطع أسلحة بيضاء بإجمالى 32 قطعة سلاح متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال قضايا المواد المخدرة، وتم ضبط لفافات لمادة الشابو المخدر وزنت 500 جرام ومبلغ 465 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم مصطفى ا أ م 32 سنة عامل، مقيم قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط قطعة كبيرة من مادة الحشيش المخدر وزنت 250 جراما ومبلغ 215 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم خلف ا م 35 سنة عامل ومقيم مركز المنشأة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط علبة سجائر بداخلها "20" قرصا يشتبه أن تكون أقراص مخدرة حيازة المدعو السيد ا ا م 25 سنة عامل مقيم مركز سوهاج أثناء محاولته إدخالها لشقيقه المدعو محمد ا ا م 23 سنة عامل المقيم بذات العنوان والمودع بسجن والمحكوم عليه فى القضية جنايات مركز سوهاج لسنة 2019 " ضرب أفضى إلى موت" أثناء تفتيش الزيارة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها لشقيقه المسجون للتعاطى.

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 560 حكما قضائيا متنوعا وفى مجال ضبط المخالفات المرورية 397 مخالفة مرورية وفـى مجال مخالفات المرافق تم ضبط 107 مخالفات متنوعة.