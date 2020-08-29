ضبط 3 عناصر من داعش بينهم هارب من سجن بوكا فى العراق

كتب أحمد عرفة

ألقت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بينهم هارب من سجن "بوكا"، ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، إنه من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، وبعملية مشتركة بين مديريتي استخبارات الأنبار وبغداد، تم إلقاء القبض على إرهابيين في منطقتي الدورة والتاجي بمحافظة بغداد، وهما من ضمن عصابة إرهابية تم القبض عليهما سابقا يقومان بتوزيع الكفالات على عوائل داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وأوضحت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، أن القوات الأمنية وبالتنسيق بين مديريتي استخبارات كركوك وبغداد، ألقت القبض على إرهابي آخر هارب من سجن بوكا في منطقة حي الجهاد ببغداد، وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش، وهو من عائلة إرهابية، ولديه اثنان من أشقائه تم قتلهما أثناء عمليات التحرير.