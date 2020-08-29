ضبط 295 علبة سجائر مهربة جمركيا ودقيق فى حملة تموينية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 295 علبة سجائر مجهولة المصدر ودقيق مدعم مهرب من المخابز البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بالغربية بقيام بعض تجار السجائر بالإتجار فى السجائر المهربة جمركيا والمجهولة المصدر والمحظور تداولها بالأسواق ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية، تحت إشراف وكيل وزارة التموين بالغربية، وذلك للمرور بدائرة مدينة المحلة الكبرى، وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤل عن أحد محلات بيع السجائر بدائرة ثان المحلة الكبرى لحيازته بغرض البيع 295 علبة سجائر مهربة جمركيا ومجهولة المصدر والمحظور تداولها بالأسواق وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر جنحة رقم 9592جنح ثان المحلة الكبرى لسنة 2020.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن تحرير محضر جنحة رقم 9591 ثان المحلة الكبرى لسنة 2020 ضد المسؤل عن أحد المخابز السياحية بدائرة ثان المحلة، لحيازته بغرض تصنيع خبز سياحى 100كيلو دقيق بلدي مدعم مهرب من المخابز البلدية المدعمة ويباع في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.