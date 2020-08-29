اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 09:36 م
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ضبط 28 قضية تموينية فى حملة موسعة أسوان

السبت، 29 أغسطس 2020 09:09 م
ضبط 28 قضية تموينية فى حملة موسعة أسوان مديرية أمن أسوان - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم، السبت، برئاسة العقيد إسلام ياسين، من ضبط 28 قضية تموينية شملت قضية التصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، و9 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و8 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال الحملات المرورية، تمكنت حملة بتوجيهات العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، وتحت إشراف العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، من ضبط 429 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالى: تم ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون تراخيص، وتحرير 67 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 81 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 74 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 105 مخالفة متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملـة الأمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، عن ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن كيلو و600 جرام، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، برئاسة العقيد محمد الدخيلى، تم تنفيذ 613 حكماً، شملت: أحكام الجنايات، وضبط 3 جنايات، و128 حكم حبس جزئى و14 حكم حبس مستأنف و329 أحكام غرامات و139 أحكام المخالفات.

 

 

 


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