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ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة توك توك تحت التهديد بالشرقية

السبت، 29 أغسطس 2020 09:33 ص
ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة توك توك تحت التهديد بالشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة توك توك من قائده تحت التهديد طريق الولجة، وتم إحالتهما لنيابة منيا القمح العامة، التى قررت برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، من سائق توك توك بقيام شخصين باعتراض طريقه ناحية قرية الولجة والتعدى عليه بسلاح نارى، وسرقة دراجته البخارية" التوك توك" ولاذا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات ضباط مباحث منيا القمح، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "سالم ع" عاطل مقيم شبلنجة القليوبية، و" محمد ف ع" عاطل مقيم دائرة مركز بنها، وقيامهما ببيع التوك توك بعد سرقته، وقاما بالإرشاد عن مكانه، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

 

 
 

 
 
 

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