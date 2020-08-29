ضبط دقيق مجهول المصدر وتحرير 47 مخالفة تموينية و122 محضر إشغال بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والمتابعه المستمره.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 1000 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز مغاغة، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية ومدى توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالمرور على المحال التجارية بالأسواق، وبالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.

من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملات اسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية بالمرور الميدانى على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، عدم وجود شهادات صحية، مخالفات لبيع منتجات أعلاف زراعية بدون ترخيص، قضايا تموينية اخرى متنوعة، مشيراً إلى استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، حملة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق امام المارة من المواطنين، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار فى فض الأسواق، ورفع مستوى النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 122 محضر إشغال، وازالات فورية، ومحاضر تموينية، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، كما تم فض أحد الأسواق العشوائية بنطاق المركز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.