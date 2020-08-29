ضبط دقيق مجهول المصدر وتحرير 47 مخالفة تموينية و122 محضر إشغال بالمنيا

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والمتابعه المستمره.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 1000 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز مغاغة، بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية ومدى توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالمرور على المحال التجارية بالأسواق، وبالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.
من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملات اسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية بالمرور الميدانى على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، عدم وجود شهادات صحية، مخالفات لبيع منتجات أعلاف زراعية بدون ترخيص، قضايا تموينية اخرى متنوعة، مشيراً إلى استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، حملة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق امام المارة من المواطنين، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار فى فض الأسواق، ورفع مستوى النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 122 محضر إشغال، وازالات فورية، ومحاضر تموينية، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، كما تم فض أحد الأسواق العشوائية بنطاق المركز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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