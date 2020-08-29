ضبط أدوية و17 علبة منشطات مجهولة المصدر فى حملات بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة مدير عام الإدارة محمد الشاعر بالشرقية حملة على المخابز للتأكد من التزام اصحابها بتطبيق منظومة الخبز الجديدة وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و 2 محضر اثبات حالة لعدم نظافة ادوات العجين ومحضر إثبات حالة لعدم إعطاء البون.

وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بمراقبة وتوفير السلع الغذائية والتموينية وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالأسعار المناسبة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم بتحرير المحضر رقم 1340 جنح أول العاشر ضد أحد أصحاب محطات تمويل السيارات وذلك لإدارته المحطه بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على كميه مقدارها 3000 لتر سولار بالمحطة الكائنه بطريق مصر الإسماعيليه الصحراوي.

كما قامت إدارة تموين بلبيس بمتابعة الأنشطه التجارية بالاشتراك مع الإدارة الصحية وأسفر المرور عن تحرير المحاضر الأتيه :-

المحضر رقم 5098جنح بلبيس ضد م ع ف لبيعه سولار أزيد من التسعيرة، المحضر رقم 5097جنح بلبيس ضد هـ ع ع لبيعه سولار أزيد من التسعيرة، المحضر رقم 24445جنح أ د ط بلبيس ضد م س ع لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، المحضر رقم 24446 جنح أ د ط بلبيس ضد ن م أ صاحب صيدلية وذلك لحيازته أدوية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 34 جهاز ناموس - 17 سائل جهاز - 17 علبة منشطات مجهولة المصدر.

وقامت إدارة تموين مركز الزقازيق بحمله تموينية برئاسة أسامه فتحى متولى بنطاق المركز واسفر المرور عن تحرير المحاضر التاليه:-

المحضر رقم 4464جنح أ د ط ضد م ر أ صاحب معرض للنجف والادوات الكهربائيه بناحيه بنى عامر وذلك لادارته نشاط تجارى بدون ترخيص، المحضر رقم 4465 جنح أ د ط ضد ه أ م صاحب محل بقاله بناحيه العزبه الجديده بكفر موسى عمران لعدم الإعلان عن الاسعار، المحضر رقم 4466 جنح أ د ط ضد ح ع م صاحب محل بقاله بناحيه عزبه قوره وذلك لعدم الإعلان عن الأسعارز

والمحضر رقم 4467 جنح أ د ط ضد م ع ع صاحب معرض للأجهزه الكهربائية بناحية بنى عامر وذلك لإدارته نشاط تجارى بدون ترخيص، المحضر رقم 4468 جنح أ د ط ضد ا م ا صاحب مخبز افرنجى بناحيه مشتول القاضى وذلك لتشغيله عماله بدون شهادات صحيه، المحضر رقم 4469 جنح ا د ط ضد ا ع م صاحب محل بقاله بناحية مشتول القاضى وذلك لعدم الاعلان عن الأسعار، المحضر رقم 4470 جنح أ د ط ضد م أ ع صاحب معرض للأدوات المنزلية بناحية كفر الحمام وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

والمحضر رقم 4471 جنح أ د ط ضد م م ا صاحب معرض للأدوات الكهربائية بناحية عزبة البيه - العلويه وذلك لإدارته نشاط تجارى بدون ترخيص.