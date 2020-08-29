اليوم السابع
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صور.. مسيرة نسائية في روسيا البيضاء تطالب الرئيس "لوكاشينكو" بالتنحي

السبت، 29 أغسطس 2020 09:16 م
صور.. مسيرة نسائية في روسيا البيضاء تطالب الرئيس "لوكاشينكو" بالتنحي مظاهرات نسائية في روسيا البيضاء
رويترز

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شاركت آلاف النساء اليوم السبت في مسيرة بمدينة مينسك عاصمة روسيا البيضاء حيث لوّحن بالأعلام والزهور والبالونات في أحدث حلقة في سلسلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تجتاح البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل هذا الشهر.
 
وينفي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو اتهامات المعارضة بتزوير انتخابات التاسع من أغسطس آب لإطالة أمد حكمه المستمر منذ 26 عاما، ويقول إن المتظاهرين ممولون من الغرب. كما يتهم الرئيس حلف شمال الأطلسي بحشد القوات على حدود بلاده، وهو ما ينفيه الحلف.
 
ونظمت النساء اليوم ما وصفنه بمسيرة تضامن وطالبن لوكاشينكو وحكومته بالتنحي.
 
وهتف الحشد "هذه مدينتنا" و"من الأفضل أن تحمينا".
 
وطوقت الشرطة وقوات الأمن الشوارع التي جابتها المسيرة. وخرجت مسيرات على نطاق أصغر في مدن وبلدات أخرى.
 
مظاهرات نسائية في بيلاروسيا (1)
مظاهرات نسائية في روسيا البيضاء

مظاهرات نسائية في بيلاروسيا (2)
مظاهرات نسائية في  روسيا البيضاء لمطالبة الرئيس بالتنحى 

مظاهرات نسائية في بيلاروسيا (3)
مظاهرات  روسيا البيضاء 

مظاهرات نسائية في بيلاروسيا (4)
مشاركين في المظاهرات

مظاهرات نسائية في بيلاروسيا (5)
مظاهرات روسيا البيضاء النسائية

 


بيلاروسيا

روسيا البيضاء

مظاهرات نسئاية

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