صور.. مسيرة نسائية في روسيا البيضاء تطالب الرئيس "لوكاشينكو" بالتنحي

رويترز

شاركت آلاف النساء اليوم السبت في مسيرة بمدينة مينسك عاصمة روسيا البيضاء حيث لوّحن بالأعلام والزهور والبالونات في أحدث حلقة في سلسلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تجتاح البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل هذا الشهر.

وينفي الرئيس ألكسندر لوكاشينكو اتهامات المعارضة بتزوير انتخابات التاسع من أغسطس آب لإطالة أمد حكمه المستمر منذ 26 عاما، ويقول إن المتظاهرين ممولون من الغرب. كما يتهم الرئيس حلف شمال الأطلسي بحشد القوات على حدود بلاده، وهو ما ينفيه الحلف.

ونظمت النساء اليوم ما وصفنه بمسيرة تضامن وطالبن لوكاشينكو وحكومته بالتنحي.

وهتف الحشد "هذه مدينتنا" و"من الأفضل أن تحمينا".

وطوقت الشرطة وقوات الأمن الشوارع التي جابتها المسيرة. وخرجت مسيرات على نطاق أصغر في مدن وبلدات أخرى.