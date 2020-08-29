صور.. قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات ثقافية وأنشطة فنية لدعم النشئ والشباب

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل الإيجابي" وتحدثت سناء محمد عن أهمية تعلم التعامل الإيجابي، بجانب محاضرة بعنوان "فن الفسيفساء" وتناول فيها الدكتور محمد ربيع مدرس بكلية الآثار بجامعة الأقصر تعريف فن الفسيفساء وشرح نموذج مبسط عنه، بالإضافة لمحاضرتين بعنوان "أهمية برنامج الاكسيل فى المعدلات الحسابية"و"عرض تقديمى على برنامج البوربوينت" وقام بالشرح محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا بالقصر.

كما أقام القصر عرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وقدموا العديد من الأغاني ومنها "عليك صلاة النبى وسلامه، القلب يعشق كل جميل"، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "فن الكولاج" للمدربة شيماء محمد مرجان، حيث شكَّل الكرتون طفولة البعض، خاصة جيل التسعينات، وحفل التلفاز حينها بمجموعة ضخمة من أفلام ومسلسلات الكرتون التي تم دبلجة العديد منها من اليابانية إلى اللغة العربية الفصحى، ومن هذا القبيل أعد قصر ثقافة بهاء طاهر عرض سينما أطفال فيلم تعليمي بعنوان "الفأر ميزو"، بالإضافة إلى إقامة ورشة حكى قصة بعنوان "العصفور الطماع" ألقتها نجوى جمعه.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حرف بيئية عن "كيفية عمل خدادية بالخيش" نفذتها المدربة أسماء عبدالسلام، بجانب ورشة فنون تشكيلية "رسم عن الطبيعة" بقصر ثقافة الطود نفذتها شرين محمد خير مسئول الفنون التشكيلية بالقصر، بينما أقام قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى أدارته صفاء محمد الطاهر.

وكانت قد عادت الحياة من جديد خلال شهر يوليو الماضي لقصور الثقافة بمحافظة الأقصر، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، أنشطتها أون لاين، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "حب الوطن وغرسه في نفوس الشباب"، حيث أوضح عبدالعاطي علي أحمد مقدم المحاضرة على ضرورة غرس حب الوطن في نفوس الشباب، ومفهوم حب الوطن ومواقف عامة في حب الوطن، وموقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة إلى المدينة، ومقولة البابا شنودة مصر وطن يعيش فينا ولسنا نحن نعيش فيه، وإيضاح صور ومظاهر في حب الوطن بالعمل والفعل وليس شعارات وهتافات والمحافظة على الممتلكات العامة وعدم الأنسياق وراء الشعارات الكاذبة وعدم الوقوع في شرك الأفكار الهدامة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المجتمعية التنموية وغرس قيم الولاء والإنتماء في نفوس الشباب.



قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات ثقافية وأنشطة فنية



قصور ثقافة الأقصر تنظم محاضرات ثقافية وأنشطة فنية