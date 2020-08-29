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صور.. الشيعة في العالم يحتفلون بذكرى يوم عاشوراء

السبت، 29 أغسطس 2020 06:41 م
صور.. الشيعة في العالم يحتفلون بذكرى يوم عاشوراء ذكرى يوم عاشوراء
كتب عبد الوهاب الجندى

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احتفال آلاف الشيعة، السبت، في العديد من دول العالم، بذكرى يوم عاشوراء، الموافق اليوم العاشر من شهر محرم للعام الهجري 1442.

وأحيا مواطنون عراقيون وآخرون من دول أخرى، يوم عاشوراء تعبيراً عن حزنهم إزاء واقعة استشهاد الإمام الحسين بن علي.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، العديد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويقومون بضرب أجسادهم حزنا على استشهاد الأمام الحسين، وفق الاحتفالات والمعتقدات الشيعية.

وظهرت في بعض الصور التزام بعض المحتفلون بارتداء الكمامات نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

احتفالات الشيعة (1)
احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء
 
احتفالات الشيعة (2)
الكمامات في احتفالات الشيعة 
 
احتفالات الشيعة (3)
مرقد الأمام الحسين فى العراق
 
 

 

احتفالات الشيعة (4)
ضرب الأجساد في احتفالات الشيعة

 

احتفالات الشيعة (5)
طفل مشارك فى احتفالات الشيعة

 

احتفالات الشيعة (6)
مشاركون فى احتفالات الشيعة 

 

احتفالات الشيعة (7)
طفل يحمل سلاح لضرب الجسد
 

 

احتفالات الشيعة (8)
جانب من احتفالات الشيعة 

 

احتفالات الشيعة (9)
الأسحلة في احتفالات الشيعة

 

احتفالات الشيعة (10)
عمليات التطهير في احتفالات الشيعة

 

احتفالات الشيعة (12)
دمياء فى احتفالات الشيعة 

 


الشيعة

ذكرى يوم عاشورا

عاشورا

الامام الحسين

عاشوراء

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