صور.. إغلاق محلات لمدة أسبوع بالرياض فى كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة وقرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ ،عدداً من الحملات لرفع الإشغالات، وحملات على الأسواق ، و أعمال تمهيد الطرق ،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،برئاسة المهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض، لتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطن.

وتمكنت الحملة من إزالة عدد من الإشغالات ، وأغلقت عدد من المحال لمدة أسبوع وذلك لعدم التزامهم بالقانون، كما تمكنت الحملة من تحرير محاضر لعدد من أصحاب محال بيع اللحوم والأسماك، وتابع أعمال .

وتابع المهندس أحمد الشناوي ، رئيس مركز ومدينة الرياض ،أعمال التعقيم والتطهير بعدد من المصالح الحكومية ، وسلم عدداً من عقود التقنين،موجهاً بمتابعة الحماية والوقاية والتصدي ومنع الخطر الداهم لانتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال رش المطهرات والعقاقير والمضادات عبر خزانات كبيرة لضخ المياه على المكاتب بالوحدات المحلية والمنشآت الحكومية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس " كورونا " والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة الصحية الوقائية، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.



