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صور.. أعمال عنف تجتاح السويد بعد إحراق متطرفين نسخة من القرآن

السبت، 29 أغسطس 2020 03:00 ص
صور.. أعمال عنف تجتاح السويد بعد إحراق متطرفين نسخة من القرآن أعمال عنف بعد إحراق متطرفين نسخة من القرآن
كتب وكالات

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وقال متحدث باسم الشرطة أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بكل ما طالته أيديهم كما أُضرمت النار فى إطارات سيارات، بحسب رويترز.

 

وقال المتحدث "لم نسيطر على الوضع ولكننا نعمل بقوة للسيطرة عليه، وأضاف أن المظاهرات تصاعدت فى نفس المكان الذى أحرق فيه اليمنيون المتطرفون القرآن، وقالت صحيفة آفتونبلاديت إن مالمو شهدت عدة أنشطة مناهضة للإسلام من بينها قيام ثلاثة رجال بركل نسخة من القرآن فيما بينهم فى ميدان عام.

 

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات المناهضة للإسلام وقعت بعد رفض منح راسموس پالودان زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنمركى اليمينى المتطرف تصريحا لحضور اجتماع فى مالمو وتم منع دخوله عند الحدود السويدية.

  الشرطة تحاول السيطرة على الاوضاع

الشرطة تحاول السيطرة على الاوضاع

 

المتظاهرون الغاضبون يواجهون قوات الامن
المتظاهرون الغاضبون يواجهون قوات الامن

 

 

تعزيزات أمنية للسيطرة على غضب المتظاهرين
تعزيزات أمنية للسيطرة على غضب المتظاهرين

 

 

جانب من أعمال العنف
جانب من أعمال العنف

 

 

جانب من العنف فى السويد
جانب من العنف فى السويد

 

 

متظاهرون يشعلون اطارات السيارات
متظاهرون يشعلون اطارات السيارات

 

 

 

 


أعمال عنف

السويد

القرآن

أخبار السويد

مدينة مالمو

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