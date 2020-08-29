وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم السبت، شفاء 673 إصابة من فيروس كورونا "كوفید-19" خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافین من الفيروس فى الكویت 75993 .حالة وقالت الوزارة في بیان، نقلته وكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.

وأوضح وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح،اليوم السبت، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ673 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.