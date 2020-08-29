"شعب مصر معاك يا ريس" الأكثر تداولا على تويتر.. والمصريون: مصر دولة قوية مع السيسى

كتب هيثم سلامة

تصدر هاشتاج "شعب مصر معاك ياريس" قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت وحديثه عن العديد من الملفات، ويأتى على رأسها مخالفات البناء، مؤكدا على خطورة هذا الملف وأن ما يشكله من خطر لا يقل أهمية عن قضية سد النهضة.



شعب مصر معاك يا ريس تريند على تويتر

تنوعت التعليقات عبر الهاشتاج، حيث كتب أحد الحسابات قائلًا: "كان سهل أوى إن السيسي يعمل زي نظام مبارك ويصرف على الشعب ويخليهم يمجدوا فيه ليل نهار، وسهل جداً أنه يبنى شعبية كبيرة ويخلص المدة بتاعته ويمشي والشعب بيشكر فيه، لكن السيسي اختار أن يرفع شأن مصر ويخليها دولة قوية اختار طريق صعب جداً لكن شعب مصر معاك ياريس عشان أنت أحسن رئيس في الدنيا".





ونشر آخر صورة لعشوائيات محافظة القاهرة، وعلق قائلاً :"هو حكام مصر السابقين كان إيه موقفهم من المنظر ده.. وإيه قرارتهم لحل المشكلة.. ليه انتظروا لما توصل المناطق غير المخططة فى مصر إلى 40 %.. معظم المبانى اللى فى الصورة اتعملت فى آخر 50 سنة على الأرض الزراعية".

وقال آخر: "قالو بيهدم بيوت ربنا.. قالهم هو ينفع اللي يبني حاجة لربنا يكون سارق أرضه.. قصف جبهة.. ده بيت من بيوت ربنا اللي بناها السيسي تحفه معمارية تليق بدين ربنا مسجد الشهيد عبد المنعم رياض 1800 مصلي وقاعات مناسبات رجال ونساء وممشي للجنازات العسكرية اشتغل ياريس وأحنا معاك".

وكتب آخر: "شعب مصر معاك ياريس حد يعمل اللى فى الصورة دا فى أقل من سنتين ويبقى عايز يخرب ويدمر.. حد يعمل كدا وعايزينة يمشى فين العقول.. السيسي هدية مصر من رب العالمين".