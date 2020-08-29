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شرطة الرياض تعتقل تشكيل عصابى ارتكبوا جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح

السبت، 29 أغسطس 2020 03:56 م
شرطة الرياض تعتقل تشكيل عصابى ارتكبوا جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح شرطة الرياض
كتب محمد جمال

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا (9) جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة و إيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها .
 
وأوضح الكريديس بحسب" واس" أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية و مخالفات مرورية ، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 


شرطة الرياض

السعودية

سرقة مركبات

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