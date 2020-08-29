شرطة التموين تضبط 50 طن أرز تمويني تحتوي على حشرات

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط (703 طن أقماح محلية مستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس"- 52,550 طن سيمولين يستخدم فى تصنيع المكرونة منتج نهائى غير صالح للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس") تمهيداً لطرحها للبيع لشركات إنتاج المكرونة بغرض الغش والتدليس.. بحوزة مالك مطحن تابع لإحدى الشركات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أخميم (بمحافظة سوهاج).

ونجحت جهود شرطة التموين في ضبط (50 طن أرز تموينى مدعم رفيع الحبة غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها وإحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس") تمهيداً لطرحه بالمجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوى البطاقات التموينية.. بحوزة أمين عهدة (فرع جملة شونة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (8,753 طن "جلود دواجن- دهون حيوانية- مقطعات لحوم" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية) تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات اللحوم بدائرة قسم شرطة جنوب أول (بمحافظة بورسعيد).

ونجحت شرطة التموين في ضبط (2,250 طن "أسماك مدخنة" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وفى حالة سيولة تامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (35400 عبوة سلع غذائية "تونة- حلاوة طحينية- طحينة" بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.. بحوزة المدير المسئول عن مخزن للتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية).