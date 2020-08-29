اليوم السابع
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شراكة جديدة بين " البنتاجون " وشركة تكنولوجية لتطوير "سلاح الفضاء"

السبت، 29 أغسطس 2020 08:35 م
شراكة جديدة بين " البنتاجون " وشركة تكنولوجية لتطوير "سلاح الفضاء" دونالد ترامب وعلم قوة الفضاء
كتبت- نهال أبو السعود

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كشفت شبكة سي إن بي سي ، الأمريكية عن شراكة جديدة بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة تكنولوجيا بهدف تطوير سلاح الفضاء الذي أعلن ترامب تدشينه في وقت سابق معلنا أولوية ذلك للأمن القومي ، وبحسب ما ذكرت الشبكة ، أن قوة الفضاء الأمريكية ، دخلت في شراكة مع ‏VMware‏ وهي شركة لصناعة برامج تكنولوجية ‏لتطوير عدد من التطبيقات التقنية لحزمة برامج الفضاء الخاصة بالقوة الجديدة التي أعلن ‏عنها الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.‏

 

تحدثت جينيفر كروليكوفسكي ، العقيد بالقوات الجوية الأمريكية ، التي تقود حاليًا الجهود ‏لتطوير قدرات كوباياشي مارو (التقنية المستخدمة) إلى ‏شبكة CNBC‏ حول كيفية استخدام سلاح ‏قوة الفضاء لعلاقاته مع قطاع التكنولوجيا الخاص ، وبحسب ما ذكرت كروليكوفسكي: "استغرق إنشاء التطبيق القديم الذي كان لدينا من قبل حوالي ثلاث ‏سنوات وكان يكلف حوالي 10 أضعاف ما تمكنا من القيام به في ستة أشهر بدعم من ‏VMware‏".‏

 

 

Donald Trump's Space Force Logo a Star Trek Knockoff? | Den of Geek

 

ووفقا لتقرير، طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة القوة الفضائية لأول مرة كجزء من ‏استراتيجيته للأمن القومي في 13 مارس 2018، حيث قال لأفراد الخدمة في قاعدة مشاة ‏البحرية الجوية أن الفضاء مجال قتال حربي تمامًا مثل الأرض والجو والبحر وبعد ثلاثة ‏أشهر ، وأمر البنتاجون بالبدء على الفور في إنشاء الفرع الجديد.‏

 

وفي يناير ، كشف ترامب عن شعار قوة الفضاء ، والذي يشبه إلى حد كبير شعار ستار تريك ‏فيلم الخيال العلمي، وفي وقت سابق من هذا العام ، تخرج 86 طالبًا من أكاديمية القوات ‏الجوية الأمريكية وتم تكليفهم لأول مرة في قوة الفضاء الأمريكية.‏

 

وأضافت كروليكوفسكي: "الطريقة التي قامت بها وزارة الدفاع سابقًا ببناء البرمجيات هي أننا ‏سوف نوظف مقاولًا واحدًا يقوم نوعًا ما بتنفيذ المشروع بأكمله"، وأوضحت أنهم ‏سيكونوا مسؤولين عن التطبيقات والأنظمة الأساسية والبنية التحتية .‏

بدوره، قال إدوارد هيات ، نائب الرئيس الأول للخدمات والدعم من ‏VMware‏"كان الأمر يستغرق ‏من 8 إلى 10 سنوات للحصول على برامج قابلة للاستخدام وتطويرها واعتمادها ونشرها" ‏وأشار إلى ان التعاون الجديد يعلم الطيارين والجنود القيام بذلك في شهور.

 

 


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

قوة الفضاء

ستار تريك

القوات الجوية الأمريكية

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