شراكة جديدة بين " البنتاجون " وشركة تكنولوجية لتطوير "سلاح الفضاء"

كشفت شبكة سي إن بي سي ، الأمريكية عن شراكة جديدة بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة تكنولوجيا بهدف تطوير سلاح الفضاء الذي أعلن ترامب تدشينه في وقت سابق معلنا أولوية ذلك للأمن القومي ، وبحسب ما ذكرت الشبكة ، أن قوة الفضاء الأمريكية ، دخلت في شراكة مع VMware وهي شركة لصناعة برامج تكنولوجية لتطوير عدد من التطبيقات التقنية لحزمة برامج الفضاء الخاصة بالقوة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.
تحدثت جينيفر كروليكوفسكي ، العقيد بالقوات الجوية الأمريكية ، التي تقود حاليًا الجهود لتطوير قدرات كوباياشي مارو (التقنية المستخدمة) إلى شبكة CNBC حول كيفية استخدام سلاح قوة الفضاء لعلاقاته مع قطاع التكنولوجيا الخاص ، وبحسب ما ذكرت كروليكوفسكي: "استغرق إنشاء التطبيق القديم الذي كان لدينا من قبل حوالي ثلاث سنوات وكان يكلف حوالي 10 أضعاف ما تمكنا من القيام به في ستة أشهر بدعم من VMware".
ووفقا لتقرير، طرح الرئيس دونالد ترامب فكرة القوة الفضائية لأول مرة كجزء من استراتيجيته للأمن القومي في 13 مارس 2018، حيث قال لأفراد الخدمة في قاعدة مشاة البحرية الجوية أن الفضاء مجال قتال حربي تمامًا مثل الأرض والجو والبحر وبعد ثلاثة أشهر ، وأمر البنتاجون بالبدء على الفور في إنشاء الفرع الجديد.
وفي يناير ، كشف ترامب عن شعار قوة الفضاء ، والذي يشبه إلى حد كبير شعار ستار تريك فيلم الخيال العلمي، وفي وقت سابق من هذا العام ، تخرج 86 طالبًا من أكاديمية القوات الجوية الأمريكية وتم تكليفهم لأول مرة في قوة الفضاء الأمريكية.
وأضافت كروليكوفسكي: "الطريقة التي قامت بها وزارة الدفاع سابقًا ببناء البرمجيات هي أننا سوف نوظف مقاولًا واحدًا يقوم نوعًا ما بتنفيذ المشروع بأكمله"، وأوضحت أنهم سيكونوا مسؤولين عن التطبيقات والأنظمة الأساسية والبنية التحتية .
بدوره، قال إدوارد هيات ، نائب الرئيس الأول للخدمات والدعم من VMware"كان الأمر يستغرق من 8 إلى 10 سنوات للحصول على برامج قابلة للاستخدام وتطويرها واعتمادها ونشرها" وأشار إلى ان التعاون الجديد يعلم الطيارين والجنود القيام بذلك في شهور.
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