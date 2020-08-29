سكان مدينة كراتشي الباكستانية يهربون من منازلهم بسبب السيول

كتب محمد سعودي

اضطرت العديد من العائلات والأسر الباكستانية لترك منازلهم بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في الآونة الأخيرة وتحولت إلى سيول جارفة أغرقت شوارع مدينة كراتشي الباكستانية.

واضطر الكثير من السكان لترك منازلهم في الطبقات الأرضية من مباني كراتشي، التي غرقت بالمياه بسبب أمطار موسمية تفضح سنويا عيوب خطط التنمية الحضرية والفساد المستشري في البلاد.

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مدينة كراتشي الباكستانية إلى نحو 47 قتيلاً على الأقل، إلى جانب تشريد المئات من منازلهم بعد غرق الشوارع بمياه الأمطار، فوفقًا لما ذكرته فضائية "جيو تي في" نقلاً عن السلطات المحلية، الجمعة، فإن 47 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الأمطار هناك، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو ترصد حالة الشلل التي أصابت شوارع كراتشي بسبب السيول.

وتسببت موجة الأمطار المستمرة فى مدينة كراتشى الساحلية بجنوب باكستان فى مصرع 47 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات ونزوح العشرات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية ومسئولون، أمس الجمعة، وبدأت موجة الأمطار الموسمية الغزيرة في إقليم السند، حيث يقع المركز التجارى، يوم الاثنين الماضى، ما أثر على العديد من المناطق، لكن كراتشى كانت الأكثر تضررًا حيث غمرت مياه الأمطار جميع المجمعات السكنية والأسواق في بعض المناطق.