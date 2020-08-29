اليوم السابع
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سقوط صاحب فيديو التعدى على زوجته ومحاولة إلقائها من الطابق الخامس بحلوان

السبت، 29 أغسطس 2020 09:01 م
سقوط صاحب فيديو التعدى على زوجته ومحاولة إلقائها من الطابق الخامس بحلوان صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على سائق "توك توك" بعد رصد فيديو له بموقع التواصل الاجتماعى يتعدى على زوجته ببلكونة منزلهما ويحاول إلقائها من الطابق الخامس بحلوان.
 
وكشفت التحريات، أن المتهم" ا. م" ويعمل سائق "توك توك" عقب تداول الفيديو اختبأ بمنطقة بهتين بشبرا الخيمة، ونجحت مأمورية أمنية فى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
 
وأضافت التحريات، أن المتهم متزوج من 15 عاما ولديه 4 أبناء أثناء وقبل الواقعة تشاجر مع أشقاء زوجته، وأصيب فى قدمه ويوم الواقعة نشبت مشاجرة مع زوجته تعدى فيها عليها بالضرب ببلكونة منزلهما فى حلوان.  
 
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بكثافة  فيديو يظهر فيه شخص يعتدى على زوجته ويحاول القاءها من الطابق الخامس بحلوان.

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