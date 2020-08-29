اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن والشركات بالمقطم

السبت، 29 أغسطس 2020 12:06 م
سقوط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن والشركات بالمقطم سرقه- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن شقيقين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن والشركات بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة . 
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط شقيقين بحوزتهم مبلغ مالى ، متحصلات وقائع سرقة"- مجموعة من الأدوات مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ممارسة نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن بأسلوب "كسر الباب" ، وإعترفا بإرتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

 


امن القاهرة

جريمة سرقة

اخبار عاجلة

سرقة المساكن

المقطم

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة