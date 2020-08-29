سفير تشيلى يطلب ترشيح علماء بجامعة القاهرة لتكريمهم فى احتفالية "رحلة ماجلان"

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلى لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلي، بحضور نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقنصل تشيلى فى مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة قامت بعقد شراكات دولية مع جامعات عالمية كجامعة بنسلفاينا وكاليفورنيا وموناش وكامبريدج بالإضافة إلى العلاقات الدولية مع عدد من الجامعات الصينية واليابانية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة،فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن الانفتاح على الثقافات العالمية أحد مسارات التعاون مع تشيلي، مشيرًا إلى أن ثقافات أمريكا اللاتينية تشكل محورًا حضاريًا فى التاريخ العالمي.

من جانبه قال السفير بابلو أراريان، إنه يتطلع إلى إتاحة المجال لباحثى وطلاب دولة تشيلى للدراسة داخل جامعة القاهرة والاطلاع على الثقافة المصرية، مشيرًا إلى رغبته القوية لتعاون جامعات تشيلى مع جامعة القاهرة فى المجالات المختلفة.

وتناول اللقاء احتفال الحكومة فى تشيلى بمناسبة مرور 500 عام على رحلة ماجلان والتى مرت خلال مضيق ماجلان (جنوب أمريكا)، وطلب سفير تشيلى أن يرشح رئيس جامعة القاهرة أسماء علماء أو باحثين ممن لهم إسهامات علمية وأفكار بناءة عملت على إحداث تغيير فى المجتمع أو فى مجالاتهم.

وأشار سفير تشيلى إلى أن حكومة دولته ستقوم باختيار اسم من المرشحين وتكريمهم فى مقر السفارة ثم سيسافر العام المقبل ليتم تكريمه من قبل رئيس تشيلي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل، فى فبراير الماضي، رئيس البرلمان التشيلى وعدد من نواب البرلمان التشيلي، لتحقيق مزيد من التعاون التعليمى والثقافى مع مصر وإتاحة المجال لباحثى وطلاب دولة تشيلى للدراسة داخل جامعة القاهرة والإطلاع على الثقافة المصرية.