زراعة المنيا عن أكاذيب الجزيرة:لم نتلقى أى شكاوى من المزارعين بنقص المياه

المنيا - حسن عبد الغفار

ردا على الفيديو المضلل الذى نشرته قناة الجزيرة حول شكوى المزارعين من وجود أزمة في مياه الرى ، قال المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، أن مديريتى الزراعة والرى تعملان 24ساعة متواصلة لخدمة المزارعين وحل مشكلاتهم فى مختلف المجالات وذلك بالتنسيق فيما بينهما.

واضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه لا توجد مشكلة لمزارع يستغرق حلها أكثر من 48 ساعة ، ولفت إلى استخدام وسائل الرى الحديثة فى الزراعات للقضاء على مشكلات الرى وتوفير المياه وهذه الزراعات وجدت قبولا كبيرا لدى المزارعين وإقبال كبير منهم .

وأشار أن طرق الرى القديمة تعتمد على المناوبة وهؤلاء من يستخدمون الرى بالغمر، مضيفا أن جميع المزارعين يعلمون مواعيد تلك المناوبات والتى تتوافق مع مواعيد رى زراعتهم ولا يوجد بها اى تأخير .

وقال إنه لم يستقبل اى شكاوى من المزارعين خاصة بمشاكل الرى أو توفير المياه ،قائلا إذا وجدت مشكلة على الفور يتم إيجاد الحلول لها وخلال 48 ساعة تكون الامور عادت إلى طبيعتها .

وواضح عبد العاطى أننا وجدنا فى اماكننا لخدمة المزارعين وحل مشكلاتهم ، وأكد أن هناك تنسيق دائم مع مديرية الرى لحل كافة المشكلات واستطرد قائلا إن أبواب المديريات ووكلاء الوزارات مفتوحة لاستقبال اى شكاوى متعلقة بالزراعة .

تواصل قناة الجزيرة القطرية، تضليلها الممنهج ضد مصر، وإثارة الشائعات والأكاذيب لإرباك الشارع المصرى، حول نقص مياه الرى، فى البداية بثت القناة القطرية مقطع فيديو حول نقص مياه الرى دون ذكر أى تفاصيل أو المكان الذى تم فيه تصوير المشهد.