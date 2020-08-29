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زراعة القليوبية تنتهى من توزيع كارت الفلاح على 259 ألفا و881 مزارعا

السبت، 29 أغسطس 2020 10:14 ص
زراعة القليوبية تنتهى من توزيع كارت الفلاح على 259 ألفا و881 مزارعا كارت الفلاح الذكى
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، توزيع كارت الفلاح على 251 ألفا و300 حائز ائتمان و8581 حائز إصلاح زراعى، بإجمالى 259 ألفا و881 حائزا على مستوى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح زايد، فى تصريحات صحفية، أن الهدف من كارت الفلاح هو وصول الدعم لمستحقيه والسيطرة على حصص الأسمدة المدعمة وربطها بمنظومة الصرف وتحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة، وتوفير الخدمات الإرشادية وهى إحدى نتائج منظومة التحول الرقمى التى توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا وتطبقها فى كل المجالات ومنها المجال الزراعى فى إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأعلن "زايد"، انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى لمسئولى الجمعيات التعاونية على استخدام أجهزة التابلت لتفعيل منظومة كارت الفلاح الذكى، حيث تم تخصيص يوم لكل إدارة زراعية، كما تمت إعادة التذكير بالبرنامج التدريبى يومى 25 و26 أغسطس الجارى.

وأوضح "زايد" أنه من المقرر أن يتم تفعيل منظومة كارت الفلاح الذكى الموسم الشتوى المقبل، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل، مشيرا إلى أنه تم تسليم 215 جهاز تابلت بالإضافة إلى 215 جهاز حساب النقاط، و30 جهاز كمبيوتر لجميع مديرى الإدارات الزراعية بمدن المحافظة للبدء فى تطبيق منظومة الكارت الذكى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق منظومة التحول الرقمى فى جميع القطاعات الخدمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهيل الإجراءات والعمل على وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لصالح العمل.


اخبار القليوبية

زراعة القليوبية

كارت الفلاح الذكى

اجهزة التابلت

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