"ري القليوبية" تكذب قناة الجزيرة وتؤكد عدم وجود شكاوى من نقص مياه الترع

القليوبية إبراهيم سالم

ردا على الفيديو المضلل الذى نشرته قناة الجزيرة حول شكوى المزارعين من وجود أزمة في مياه الرى، أعلن المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية، عدم رصد أي شكاوى بشأن نقص المياه أمام المزارعين لري الأراضي على مدن ومراكز المحافظة، موضحا أن جميع الترع والرياحات بالمحافظة يتم العمل على تطهيرها أولا بأول، حفاظا على توفير كميات المياه للمزارعين بجميع أنحاء المحافظة وحماية محاصيلهم من البوار.

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مديرية الري بالقليوبية تقوم بأعمال تطهيرات سنوية لجميع الترع والرياحات بالمحافظة، بتكلفة تصل 25 مليون جنيها سنويا، إلى جانب استمرار أعمال التبطين والتأهيل للترع ضمن المشروع الرئاسي لتأهيل الترع، حيث من المقرر تبطين وتأهيل 165 كيلو متر ترع بالمحافظة بإجمالى تكلفة وصلت حوالى 400 مليون جنيها.

ومن ناحيته أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه لم يتم رصد أية شكاوى بشأن نقص مياه الري أمام المزارعين كما زعمت القنوات الداعمة للجماعة الإهابية، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بشكل وى مع مديرية الري بالمحافظة لأعمال التطهير بالترع لتوفير الكميات المطلوبة من مياه الري بالترع للفلاحين.

وأضاف "زايد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحديد 40 ألف فدان بالمحافظة سيتم تغيير نظام الري بهم من الرى بالغمر إلى الري بالتنقيط، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عامين، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك التنمية الزراعي المصري لمنح قروض للمزارعين بنسبة فوائد 5% على العامين للمساهمة في تغيير نظام الري.

وتواصل قناة الجزيرة القطرية، تضليلها الممنهج ضد مصر، وإثارة الشائعات والأكاذيب لإرباك الشارع المصرى، حول نقص مياه الرى، فى البداية بثت القناة القطرية مقطع فيديو حول نقص مياه الرى دون ذكر أى تفاصيل أو المكان الذى تم فيه تصوير المشهد.



الزراعة بالقليوبية



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زراعة القليوبية