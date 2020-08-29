رى أسوان ردا على أكاذيب الجزيرة:لا توجد مشاكل فى المياه

اسوان - صلاح المسن

ردا على الفيديو المضلل الذى نشرته قناة الجزيرة حول شكوى المزارعين من وجود أزمة في مياه الرى ، أكد المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والري بمحافظة أسوان، أنهم بصدد الإنتهاء من موسم أقصى الاحتياجات بالنسبة لمياه الرى والأمور مستقرة ،ولا توجد أية مشاكل فى الري ويتم حسم أى شكوى فى وقتها .



من ناحية اخرى تواصلت جهود تأهيل الترع بمحافظة أسوان ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع حيث تسير الأعمال على قدم وساق ولتحقيق أعلى مستويات ضبط الجودة ويتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع تحت اشراف الادارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان

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وتنفذ الدولة المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.





تواصل قناة الجزيرة القطرية، تضليلها الممنهج ضد مصر، وإثارة الشائعات والأكاذيب لإرباك الشارع المصرى، حول نقص مياه الرى، فى البداية بثت القناة القطرية مقطع فيديو حول نقص مياه الرى دون ذكر أى تفاصيل أو المكان الذى تم فيه تصوير المشهد.