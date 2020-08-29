روسيا تعتزم إرسال منظومات دفاعية جديدة ضد طائرات الدرون لسوريا

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قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن الوزارة تدرس حاليا إرسال مجمع "سابسان كونفوي" المتنقل الجديد الخاص بالتصدى للطائرات بدون طيار، إلى سوريا.

وأكد شويجو خلال تفقده معارض عسكرية، أن المجمع الدفاعى المذكور إذا تجاوز اختبارات عسكرية فى مناورات قوقاز 2020 سيتم إرساله فورا لسوريا للتصدى لطائرات الإرهابيين، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف "هناك ضرورة لتطوير مثل هذه الوسائل. إذا كان المجمع جاهزا للاختبار، فلنختبره خلال تمرينات القيادة والأركان الاستراتيجية – قوقاز 2020، وإذا أظهر نتائج إيجابية، فسنرسله إلى سوريا".

وأسقطت روسيا مئات الطائرات التى تتحرك عن بعد أثناء مهاجمتها قواعد عسكرية روسية فى سوريا لاسيما قاعدة حميميم فى اللاذقية.