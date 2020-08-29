اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 04:37 م
خالد صلاح
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رفع وإزالة الإشغالات فى حملة مكبرة بمدينة ناصر ببنى سويف

السبت، 29 أغسطس 2020 03:25 م
رفع وإزالة الإشغالات فى حملة مكبرة بمدينة ناصر ببنى سويف إزالة الالاشغالات والتعديات ببنى سويف
بنى سويف - فريق المحافظات

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شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات ، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة على يوسف بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، وبحضور اللواء يحيى محفوظ مساعد مدير أمن بنى سويف، والنقيب محمد عقيل شرطة المرافق، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية .

أسفرت الحملة التى تم تنفيذها اليوم السبت عن إزالة ورفع مايقرب من خمسمائة حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة ،شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسى واستاندات وصبات وبروز وغيرها، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

 

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إزالة الالاشغالات والتعديات ببنى سويف
 
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إزالة الالاشغالات والتعديات ببنى سويف
 
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إزالة الالاشغالات والتعديات ببنى سويف

 

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إزالة الالاشغالات والتعديات ببنى سويف
 

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إزالة الالاشغالات والتعديات ببنى سويف

 

 

 


ازالة الاشغالات

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