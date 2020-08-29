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رفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية المنيرة بمركز الخارجة

السبت، 29 أغسطس 2020 11:25 ص
رفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية المنيرة بمركز الخارجة محطة مياه - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم السبت ، عن الانتهاء من رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بقرية المنيرة

أكد المهندس مجدى حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، الانتهاء من حفر بئر جوفى إضافى لخدمة محطة التنقية بقرية المنيرة وزيادة معدلات ضخ المياه لها، لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالقرية

أضاف مجدي، أنه جرى تركيب محرك غاطس قدرة 200 حصان، لزيادة قدرة سحب المياه من البئر الجوفى بالمحطة لزيادة معدلات سحب المياه وضخها بشبكة مياه الشرب النقية لسكان القرية

لفت إلى، أن ما جرى من حفر بئر جوفى إضافى وتركيب محرك غاطس بقدرة كبيرة، وصلت المياه لجميع أحياء ومناطق القرية السكنية بالإضافة إلى منطقة تقسيمات الشباب والامتداد العمرانى الجديد.

 

 

 


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