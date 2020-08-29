رئيس مدينة إسنا يتفقد مشروعات لوحات الكهرباء وإنشاءات كوبرى الطوايع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة لتفقد عدة مشروعات بالمركز، وذلك في ظل توجيهات الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء المشروعات القومية وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية.

وشملت جولة رئيس مدينة إسنا تفقد لوحتين توزيع الكهرباء الأولى بمنطقة الطوايع بمدينة إسنا والتي تم إنشاؤها بقرار تخصيص رقم 250 لسنة 2008 على مساحة 1500م2 بتكلفة 55 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك .ف .أ)، وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربي ببندر إسنا وقري الجبل وقري جنوب إسنا، والثانية لوحة توزيع كهرباء الدير التي تم إنشاؤها بقرار تخصيص رقم 455 لسنة 2001 على مساحة 250م2 بتكلفة 75 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك .ف .أ) وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربي بقرى شرق إسنا بداية من الشغب شمالا حتى الحلة جنوباً.

كما تم تفقد إنشاء كوبري الطوايع أعلى ترعة الرمادي والجاري إنشاؤه بعرض 10 م وحمولة 70 طنا بتكلفة 5 ملايين تقريبا ليكون محور بديل لدخول مدينة إسنا من الناحية الغربية واستحداثا لشوارع جديدة وبديلة، لفك الاختناق بقلب إسنا، وخلال الجولة وجه رئيس المركز الإدارة الهندسية والأملاك بإزالة المعوقات بالطريق الشرقي لترعة أصفون أمام لوحة توزيع الكهرباء وتوسعة الشارع لإدراجه بخطة الرصف ليكون بديلا للطريق النمسا الغربي، ورصد أعمدة إنارة لهذا الطريق، كما تفقد كوبرى المشاة الجاري إنشاؤه بجوار موقف الأقاليم أعلى ترعة اصفون والذي سيتم إنشاؤه بعرض 2م وحمولة 30 طنا بتكلفة 2 مليون تقريبا لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي وسهولة الوصول لموقف الأقاليم وتسهيل على المواطنين لانتقال بين مواقف السيارات.



رئيس مدينة إسنا يقود جولة على مشروعات لوحات الكهرباء



رئيس مدينة إسنا يقود جولة على مشروعات لوحات الكهرباء