عدن (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، اليوم السبت، مع السفير الصيني لدى اليمن كانج يونج، مستجدات الأوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية وفي مقدمتها الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفقا لما حددته الاتفاقية، وآلية التسريع، لما لذلك من أهمية في توفير مناخ آمن لعودة الهيئات القيادية إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها الدستورية والقانونية.