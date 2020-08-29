رئيس الوزراء يكشف وصول نسبة تغطية خدمات مياه الشرب لـ99% و65 % للصرف الصحى

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن حجم العمل الذى تم في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يصل إلى 124 مليار جنيه وأضاف: وصلنا إلى تغطية 99 % من أراضى الدولة وحتى التوابع والعزب والكفور أصبحت مغطاة بالخدمة وتصل إلى 12 مليار متر مكعب من مياه الشرب .

وتابع : نحن نعمل على مشروع كبير جدا لتحلية مياه البحر لكى نستوعب الزيادات المتوقعة لاحتياجاتنا من المياه وقطاع الصرف الصحى هو مطلب المواطن البسيط.

وأكد أن الحكومة استطاعت الوصول إلى تغطية 65 % من مصر بخدمات الصرف الصحى مضيفا أن التغطية وصلت إلى 37 % من سكان الريف ويتبقى 4 % فقط في المدن مشددا على أن الحكومة ستتمكن خلال العام الحالى هذا العام ستتجاوز خلال العام نسبة تغطيتها لخدمات الصرف 42 %.