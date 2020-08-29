رئيس الوزراء: خطة لتوصيل الغاز الطبيعى لـ18 مليون وحدة سكنية خلال 3 سنوات

كتب سمير حسنى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان قطاع البترول كان يعاني من تحديات تمويلية وهيكيلية والدولة كانت تدعمه، مشيرا إلى ان القطاع في الدول الأخرى بمثابة مورد، ولكن هذا القطاع الدولة كانت بتصرف عليه، لذلك لدينا رؤية مهمة جدا في هذا الصدد، وهو امتلاك القدرة في الاكتفاء الذاتي للمنتجات البترولية بحلول عام 2022، مضيفا: "نستورد المنتجات البترولية وهدفنا من المشروعات العملاقة هو الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمة في افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية بحضور الرئيس السيسي، أن برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ من 1981 وتم توصيل 6 ملايين وحدة سكنية، ووصل الآن 11.3 مليون وحدة، كاشفا عن تنفيذ خطة لتجاوز 18 ملايين وحدة خلال 3 سنوات.، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي في المنازل أسهل وأنظف وأيسر للمواطنين.