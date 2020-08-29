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رئيس الهيئة الهندسية: الطرق الجديدة وفرت 8 مليارات جنيه للمواطنين وليس للدولة.. فيديو

السبت، 29 أغسطس 2020 02:43 م
رئيس الهيئة الهندسية: الطرق الجديدة وفرت 8 مليارات جنيه للمواطنين وليس للدولة.. فيديو اللواء إيهاب الفار
كتب رامى محيى الدين

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قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: ندرس بعض الموضوعات، ونبحث عن حلول لها، وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء منها.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية: تم تنفيذ الدراسة التي وجه بها الرئيس السيسي ومنطقة شرق القاهرة، وتم تحديد أماكن التقاطعات ودرسنا أنواع الوقود المستخدم بالسيارات وأنواع السيارات الموجودة لحساب استهللاك الوقود والأثر الإيجابى وعدد الرحلات التي تتم في اليوم الواحد، والرحلة الواحدة تمر على 6 تقاطعات تقريبا، والمعدل العام يحدث تأخير يصل إلى 55 دقيقة وتستهلك حوالى 7. لتر وقود وتستهلك ف العام مليار و175 لتر.

وتابع: نستهلك في العام 8 مليار جنيه وتم توفير هذا المبلغ لمرتادى الطرق وليس للدولة .

 


اللواء إيهاب الفار

المشروعات القومية

الرئيس السيسي

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اليوم السابع بلس

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