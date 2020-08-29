ورافق البرهان في الجولة، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقادة المنطقة العسكرية المركزية، وسلاح المهندسين، وشركة "زادنا" العالمية.