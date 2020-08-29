الخرطوم (أ ش أ)

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات القوات المسلحة لمتضرري السيول والفيضانات متعهدا بتوفير احتياجاتهم، وذكر مركز الإعلام العسكري، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي تفقد متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلة (جنوب الخرطوم).