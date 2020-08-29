دول غرب إفريقيا تطالب بسرعة تشكيل حكومة لمواجهة التحديات التى تواجه مالى

باماكو- (أ ش أ)

دعا رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بسرعة تشكيل حكومة لمواجهة مختلف التحديات التى تواجه مالي.

وطالب قادة الإيكواس - فى بيان ختامى للقمة التى عقدت بينهم عبر الفيديو الليلة الماضية وبثته وكالة الأنباء المالية - بالإسراع بتشكيل حكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية فى غضون 12 شهرا، مؤكدين ضرورة ألا يكون هناك أى هيكل عسكرى فوق رئيس المرحلة الانتقالية.

ومن جانبه، أكد رئيس الدولة النيجيرى إيسوفو محمدو - الذى تلا البيان الختامى - أهمية إنشاء انتقال مدنى فورى بالتشاور مع المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وجميع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية، كما أكد ضرورة تعيين شخصية مدنية كرئاسة انتقالية ولن تكون مرشحة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعيين رئيس وزراء مدنى (رئيس حكومة) لن يكون مرشحا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصر رؤساء دول الايكواس على الانتهاء العاجل من اتفاق الانتقال السياسى بين الإيكواس ومالى وطالبوا الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة للمصادقة على هذا الاتفاق وتشكيل لجنة مراقبة.