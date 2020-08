دمار وخسائر مادية كبيرة بالولايات المتحدة بسبب إعصار لورا.. فيديو وصور

تسبب الإعصار لورا فى خسائر مادية فادحة بالعديد من المناطق بالولايات المتحدة، لاسيما في ولاية لويزيانا، حيث أظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الذى أخلفه الإعصار، كما رصدت الفيديوهات لحظة ضرب "لورا" سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية على طول خليج المكسيك مؤخرا.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعض الأشخاص الذين يقومون بالتنظيف بعد أن خلف الإعصار لورا أميالا من الدمار، وذلك بعدما تحول الإعصار إلى الفئة الرابعة في رياح وصلت سرعتها إلى 150 ميلا في الساعة، وأحدثت دمارا في كل من تكساس ولويزيانا.

The clean up has begun after miles of destruction was left by hurricane Laura.



The category 4 storm packed winds of up to 150mph wreaked havoc across both Texas and Louisiana, claiming the lives of at least 14 people.#HurricaneLaura pic.twitter.com/ICccFZNHw7