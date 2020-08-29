دمار وخسائر مادية كبيرة بالولايات المتحدة بسبب إعصار لورا.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

تسبب الإعصار لورا فى خسائر مادية فادحة بالعديد من المناطق بالولايات المتحدة، لاسيما في ولاية لويزيانا، حيث أظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار الذى أخلفه الإعصار، كما رصدت الفيديوهات لحظة ضرب "لورا" سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية على طول خليج المكسيك مؤخرا.

إعصار "لورا" يضرب سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية حيث تظهر مشاهد نادرة على البحر

توجه إعصار "لورا" إلى ولاية لويزيانا الأمريكية على طول خليج المكسيك في 27 أغسطس 2020 حيث تظهر مشاهد بحرية نادرة - 11 "فوهة مائية" على البحر. pic.twitter.com/vfRAHz4g1e — CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 29, 2020

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعض الأشخاص الذين يقومون بالتنظيف بعد أن خلف الإعصار لورا أميالا من الدمار، وذلك بعدما تحول الإعصار إلى الفئة الرابعة في رياح وصلت سرعتها إلى 150 ميلا في الساعة، وأحدثت دمارا في كل من تكساس ولويزيانا.

The clean up has begun after miles of destruction was left by hurricane Laura.



The category 4 storm packed winds of up to 150mph wreaked havoc across both Texas and Louisiana, claiming the lives of at least 14 people.#HurricaneLaura pic.twitter.com/ICccFZNHw7 — On Demand News (@ODN) August 29, 2020

وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، مصرع 14 شخصا جراء الإعصار "لورا" الذى ضرب مناطق فى ولايتى لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة، وقال حاكم ولاية لويزيانا: "من الواضح أننا لم نتعرض ولم نواجه الدمار الكارثى المطلق الذى اعتقدنا أنه سيحدث استنادا إلى التوقعات الجوية الصادرة".



خسائر مادية بسبب الإعصار لورا

وأكد حاكم ولاية لويزيانا مصرع 10 أشخاص على الأقل فى ولايته، قضى نصفهم تسمما بأول أكسيد الكربون المنبعث من مولدات كهرباء استخدمت داخل المنازل بعدما ضرب الإعصار اليابسة أول أمس الخميس.

وكان الإعصار "لورا" قد وصل إلى سواحل لويزيانا الأمريكية، بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة تصاحبه رياح بقوة 240 كلم في الساعة وفقا للمركز الوطنى للأعاصير.



وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه بعد 15 عاما على الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز، يمكن أن يدرج لورا على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة.



دمار في أمريكا بسبب إعصار لورا