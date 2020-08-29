خفر السواحل الإيطالى يجلى 49 مهاجرًا من سفينة بانكسى للإغاثة

كتب محمد عبد العظيم

أجلى خفر السواحل الإيطالى، 49 مهاجرًا من سفينة بانكسي للإغاثة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت سفينة الإنقاذ التى يمولها فنان الشارع البريطاني بانكسي نداءات استغاثة عاجلة، قائلة إنها تقطعت بها السبل في البحر المتوسّط ومكتظّة بمهاجرين لا تستطيع الوصول بهم إلى الشاطئ



وبدأت السفينة لويز ميشيل، التي تحمل اسم واحدة من رائدات الحركة النسوية الفرنسيّة، العمل الأسبوع الماضي، وتحاول إيجاد ميناء آمن للمهاجرين الذين تقلّهم وعددهم 219 التقطتهم قبالة ساحل ليبيا منذ يوم الخميس.

وكتب القائمون على السفينة، التي يعمل عليها طاقم مكون من 10 أفراد، سلسلة تغريدات على موقع تويتر، جاء فيها أن وضع السفينة يزداد سوءاً، طالبين المساعدة دون جدوى من السلطات فى إيطاليا ومالطا وألمانيا.



وجاء في أحد المنشورات: نحن نصل إلى حالة طوارئ، نحتاج إلى مساعدة فوريّة ، وأضاف المنشور أن السفينة عليها أيضاً حقيبة موتى بها رفات مهاجر توفي