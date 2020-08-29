اليوم السابع
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خطوات هامة لاختيار المشترك الكهربائى والحفاظ على سلامته

السبت، 29 أغسطس 2020 02:00 ص
خطوات هامة لاختيار المشترك الكهربائى والحفاظ على سلامته مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تعتبر المشتركات الكهربائية وكابلات التمديد من الاستخدامات اليومية لكل مواطن بمنزله، وفى نفس الوقت قد تكون مشتركات الكهرباء مهددة لحياة المواطنين، كما أن توصيل العديد من الأجهزة الكهربائية بمشترك واحد قد يسبب ماس كهربائى، ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ببعض الخطوات التى يجب اتباعها لاختيار المشترك وحماية أفراد أسرتك وهى كالآتى:

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومى للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للأشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

-تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

- تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مشترك الكهرباء

أنواع مشتركات الكهرباء

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