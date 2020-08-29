خبير طبى بموسكو يكشف عن موعد اعتماد اللقاح الروسى لمكافحة كورونا

كتب محمد شرقاوى

توقع الدكتور عزيز الخضور ، اخصائى تشخيص مخبرى بروسيا، أن تكون الموجة الثانية من فيروس كورونا الموجة الأخيرة، وقد تستمر لمدة 6 أشهر ، مضيفا فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ، عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن اللقاح الروسى لكورونا ، هو معدل جينى تم استخدامه لحاملين لفيروس كورونا، مضيفا أن اللقاح الروسى الذى أعلن عنه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيدخل الشهر القادم فى المرحلة الثالثة من الاختبارات .

وأضاف الخضور ، أن اللقاح الروسى بعد الانتهاء من التجارب سيتم إعطاؤه للأطباء وكبار السن من المرضى وسيصدر فى الشهر الثانى من 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=xV5xQ5_cq1c





