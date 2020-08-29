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خالد عبد الغفار يؤكد وصول الاستثمار في التعليم العالي إلى 90 مليار جنيه

السبت، 29 أغسطس 2020 01:30 م
خالد عبد الغفار يؤكد وصول الاستثمار في التعليم العالي إلى 90 مليار جنيه وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار
كتب رامى محيى الدين

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قال وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار: تاريخ التعليم في مصر بدأ بجامعة القاهرة في 1908، ومن قبلها جامعة الأزهر منذ أكثر من 110 سنوات، وبمرور السنين وحتى 2020 هناك تطور في عدد الجامعات الحكومية، وإن كان ليس بالقدر الذى يتماشى مع الزيادة السكانية.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية: وصلنا إلى 27 جامعة حكومية في كل المحافظات و8 جامعات أهلية، وخلال السنتين القادمتين نصل إلى 18 جامعة أهلية و28 جامعة حكومية، هذا غير الجامعات التكنولوجية والدولية والخاصة، توسعنا في الجامعات الحكومية والأهلية وفتحنا شريانا جديدا للجامعات التكنولوجية 3 جامعات بدأت العمل العام الماضى و6 صدق عليها الرئيس السيسي.

وتابع: 90 مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع التعليم العالى، وتمت إضافة 35 كلية جديدة في الجامعات الحكومية ، أما المشاريع الحكومية التى تمت بالجامعات الحكومية فهى 177 مشروعا منها كليات جديدة وقاعات تدريس واحتفالات، وتم تطوير البنية التحتية للجامعات بتكلفة بلغت 7.2 مليار جنيه.

وأكمل: إضافة مناطق جديدة لإقامة الجامعات التكنولوجية بالقرب من المناطق الصناعية في أسيوط والأقصر الجديدة و6 أكتوبر لتدريب الطلاب وليكون لديهم فرص عمل متاحة بعد الانتهاء من الجامعات وتكلفة المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية 3.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مدينة الفضاء والأقمار الصناعية، أما عن المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تم الانتهاء من الجامعة الكندية وجامعتين من المملكة المتحدة .

واستطرد: تم الانتهاء من إنشاء 4 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والجامعات مبنية على التعلم وليس التعليم هي جامعات ذكية تعمل على تنمية مهارات الطلاب وتجعله يبحث عن المعلومة .

 

 


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