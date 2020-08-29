حملة مكبرة لمكافحة الذباب البالغ بحى الصفا فى العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة تطهير وتعقيم استهدفت حى الصفا بمدينة العريش، وأعلنت الوحدة فى بيان لها، أن الحملة تمت اليوم بتغطية منطقة المعهد الأزهرى، وشارع محمد فريد ومنطقة المدرسة الإعدادية شارع أبى العباس بحى الصفا، لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب، وذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

ترأس الفريق مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق كمال السيد و السيد عبد الغفور ومحمد إسماعيل، وأحمد على.

وسبق ونفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة تطهير بالمبيدات استهدفت أماكن تكاثر يرقات الباعوض ومحطات الصرف فى مدينة العريش، استكمالا لجهود تقوم بها يوميا من خلال فريق عمل تستهدف مواجهة انتشار الباعوض والقوارض، بالتزامن مع أعمال الرش والتعقيم الاحترازية لمنازل اشتباه حالات كورونا وتعقيم الأماكن الحيوية والمنشأت الحيوية بشكل يومى.

وقال مهندس صبحى الفرماوي، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض، إن الحملة تضمنت تغطية جزء من حى كرم أبونجيلة من منطقة سد الوادى حتى شارع منير فى مدينة العريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب، كما تم تغطية محطات الصرف الصحي فى حى كرم أبو نجيلة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الباعوض.

وسبق وأعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، الانتهاء من تعقيم منازل ثلاث حالات عزل منزلى اشتباه كورونا، وتطهير منزلين لحالتى عزل منزلى أحدهما فى حى بركة حليمة والآخر فى منطقة شارع أسيوط بالعريش، وحالتى عزل منزلى اشتباه كورونا فى شارع أسيوط بمنطقة الخزان وحى السمران بالعريش، وتطهير أربع شقق لحالات العزل المنزلى.